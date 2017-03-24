10 трупов собак нашли в сугробе в Чкаловском районе Екатеринбурга

В Екатеринбурге в Чкаловском районе были обнаружены окоченевшие тела 10 собак, они были закопаны в сугроб. Когда именно они туда попали неизвестно. Животных обнаружили, когда начал сходить снег.

Как сообщили ветеринары, побывавшие на месте, собаки разные – и домашние, и бродячие. У одного пса обнаружено огнестрельное ранение. Трупы изъяли правоохранители, после проведения экспертизы будет известно – как погибли животные.

Как сообщает 66.ру, зоозащитники предполагают, что к трупам имеет отношение компания «Универсалремонт», которая неоднократно выигрывала тендеры на отлов безнадзорных животных по всей области и известна своими негуманными методами.

Напомним, свердловчане собираются на митинг против владелицы «черной передержки» на Уктусе, где погибли более десятка четвероногих.