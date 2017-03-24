| регистрация
Новости Нижнего Тагила

10 трупов собак нашли в сугробе в Чкаловском районе Екатеринбурга

24 марта 2017, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,полиция,происшествие,Свердловская область,смерть,собаки

В Екатеринбурге в Чкаловском районе были обнаружены окоченевшие тела 10 собак, они были закопаны в сугроб. Когда именно они туда попали неизвестно. Животных обнаружили, когда начал сходить снег.

Как сообщили ветеринары, побывавшие на месте, собаки разные – и домашние, и бродячие. У одного пса обнаружено огнестрельное ранение. Трупы изъяли правоохранители, после проведения экспертизы будет известно – как погибли животные.

 

Как сообщает 66.ру, зоозащитники предполагают, что к трупам имеет отношение компания «Универсалремонт», которая неоднократно выигрывала тендеры на отлов безнадзорных животных по всей области и известна своими негуманными методами.

 

Напомним, свердловчане собираются на митинг против владелицы «черной передержки» на Уктусе, где погибли более десятка четвероногих

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Почему болонка умерла в аэропорту? Семья из Нижнего Тагила не заплатила 9 000 рублей за билет для собаки и улетела в Гамбург (ФОТО) 16 января, 16:25 4
52-летняя екатеринбурженка обнаружена мёртвой на козырьке своего подъезда 22 марта, 08:20
17-летняя студентка найдена мёртвой в общежитии Екатеринбурга 17 марта, 08:40

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 130
Подписаться на новости