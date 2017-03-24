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Новости Нижнего Тагила

6 автомобилей столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

24 марта 2017, 10:45Добавить новость
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Вчера, 23 марта, на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Участниками ДТП стали 6 автомобилей.
Я ехала прямо за ним. Он летел около сотки. Я наблюдала со стороны. У газовой заправки он заехал правыми колёсами на бордюр, меня это смутило, но подумала, что яму объезжал. Потом на светофоре он гнал как бешеный, а там стояло 6 машин. Он прям между ними воткнулся. Благо никто не пострадал и все живы. Водитель «Волги» был в невменяемом состоянии, но тоже вроде здоров, -- рассказала очевидец столкновения.

В ГИБДД опровергли версию о невменяемости водителя и сообщили о том, что все участники аварии были трезвыми.

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Также там сообщили, что водитель ГАЗ-21029 1995 года рождения, двигаясь по Восточному шоссе от Северного шоссе в сторону улицы Фестивальная, допустил наезд на стоящие автомобили.

  • Peugeot (водитель 1986 года рождения)
  • ВАЗ-2105 (водитель 1979 года рождения)
  • Subaru Impreza (водитель 1975 года рождения)
  • Volvo V40 (водитель 1986 года рождения)
  • Hyundai Solaris (водитель 1995 года рождения)

 

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Все автомобили получили серьёзные технические повреждения.

 

Водитель Волги был госпитализирован в ЦГБ №1 с ушибом головного мозга, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
rozira65@mail.ru2 24.03.2017 11:29:52 #
@Я ехала прямо за ним. Он летел около сотки. Я наблюдала со стороны. У газовой заправки он заехал правыми колёсами на бордюр" - чушь какая! если бы он наехал на бордюр даже при скорости 60км в час, уже бы на заправке всех размотало бы.
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