6 автомобилей столкнулись на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Я ехала прямо за ним. Он летел около сотки. Я наблюдала со стороны. У газовой заправки он заехал правыми колёсами на бордюр, меня это смутило, но подумала, что яму объезжал. Потом на светофоре он гнал как бешеный, а там стояло 6 машин. Он прям между ними воткнулся. Благо никто не пострадал и все живы. Водитель «Волги» был в невменяемом состоянии, но тоже вроде здоров, -- рассказала очевидец столкновения.

В ГИБДД опровергли версию о невменяемости водителя и сообщили о том, что все участники аварии были трезвыми.





Также там сообщили, что водитель ГАЗ-21029 1995 года рождения, двигаясь по Восточному шоссе от Северного шоссе в сторону улицы Фестивальная, допустил наезд на стоящие автомобили.





Peugeot (водитель 1986 года рождения)

ВАЗ-2105 (водитель 1979 года рождения)

Subaru Impreza (водитель 1975 года рождения)

Volvo V40 (водитель 1986 года рождения)

Hyundai Solaris (водитель 1995 года рождения)

Все автомобили получили серьёзные технические повреждения.