Бабушка прокатила внука на снегокате прицепом к автомобилю в Свердловской области и получила штраф от ГИБДД (ВИДЕО)

В Первоуральске ГИБДД оштрафовала беспечную бабушку, прокатившую 13-летнего внука вне автомобиля. Тем самым женщина нарушила соответствующую статью КоАП РФ. Видео с экстремальной поездкой попало сначала в интернет, а потом – к сотрудникам ГИБДД.



На основании видеосюжета был установлен владелец авто

Lada

Granta

, к которому на лямке был привязан снегокат. Позже был установлен и адрес проживания владелицы, сообщает

J

ustmedia.ru.



В беседе с сотрудниками ГИБДД автоледи объяснила, что на такое опасное развлечение ее уговорил 13-летний внук. Бабушка пошла на поводу у мальчика и прокатила его по дороге к коллективному саду.



Инспекция ГИБДД предупреждает: проезд вне автомобиля, согласно ПДД, запрещен. За это существует административная ответственность.