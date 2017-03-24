Бабушка прокатила внука на снегокате прицепом к автомобилю в Свердловской области и получила штраф от ГИБДД (ВИДЕО)

63-летняя женщина из Первоуральска привлечена к административной ответственности за то, что прокатила своего внука на снегокате, прицепленном к автомобилю. В Первоуральске ГИБДД оштрафовала беспечную бабушку, прокатившую 13-летнего внука вне автомобиля. Тем самым женщина нарушила соответствующую статью КоАП РФ. Видео с экстремальной поездкой попало сначала в интернет, а потом – к сотрудникам ГИБДД.
На основании видеосюжета был установлен владелец авто Lada Granta, к которому на лямке был привязан снегокат. Позже был установлен и адрес проживания владелицы, сообщает Justmedia.ru.
В беседе с сотрудниками ГИБДД автоледи объяснила, что на такое опасное развлечение ее уговорил 13-летний внук. Бабушка пошла на поводу у мальчика и прокатила его по дороге к коллективному саду.
Инспекция ГИБДД предупреждает: проезд вне автомобиля, согласно ПДД, запрещен. За это существует административная ответственность.
Видео: JustMedia