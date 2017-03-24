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Новости Нижнего Тагила

Бабушка прокатила внука на снегокате прицепом к автомобилю в Свердловской области и получила штраф от ГИБДД (ВИДЕО)

24 марта 2017, 16:45Добавить новость
Свердловская область,Первоуральск,внук,бабушка,ПДД,нарушение ПДД,штраф,санки,снегокат
63-летняя женщина из Первоуральска привлечена к административной ответственности за то, что прокатила своего внука на снегокате, прицепленном к автомобилю.  В Первоуральске ГИБДД оштрафовала беспечную бабушку, прокатившую 13-летнего внука вне автомобиля. Тем самым женщина нарушила соответствующую статью КоАП РФ. Видео с экстремальной поездкой попало сначала в интернет, а потом – к сотрудникам ГИБДД. 

На основании видеосюжета был установлен владелец авто Lada Granta, к которому на лямке был привязан снегокат. Позже был установлен и адрес проживания владелицы, сообщает Justmedia.ru.

В беседе с сотрудниками ГИБДД автоледи объяснила, что на такое опасное развлечение ее уговорил 13-летний внук. Бабушка пошла на поводу у мальчика и прокатила его по дороге к коллективному саду. 

Инспекция ГИБДД предупреждает: проезд вне автомобиля, согласно ПДД, запрещен. За это существует административная ответственность. 

Видео: JustMedia


 
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