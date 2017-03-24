Лже-соцработники обокрали двух пенсионерок в общей сумме на 170 тысяч рублей в Нижнем Тагиле

Преступники действуют по следующей схеме: начала на стационарный телефон пенсионеров раздается звонок от представителей социальной службы. Голос на другом конце телефона интересуется, не получали ли пожилые люди пособия от государства. Затем сообщают озадаченным тагильчанам, что в скором времени к ним подъедет специалист и во всём разберётся.



На уловку мошенников попались две женщины – 82-х и 86-летняя жительницы Вагонки. Они показали незваным гостям отложенные деньги, которые те попросили достать с целью «проверки». В ходе беседы бабушек отвлекали просьбой, а затем прощались и уходили. После визита «соцработника» одна из тагильчанок не досчиталась 10 тысяч рублей, а другая – 160-ти.



Известно, что в первом случае к пенсионерке приходил мужчина, а во втором – женщина, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле. В ведомстве просят предупредить пожилых родственников о недопустимости общения с незнакомыми подозрительными людьми. Рекомендуется сообщать о таких визитах в полицию.