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Молодой человек упал с 12 этажа в Екатеринбурге и остался жив

24 марта 2017, 13:10Добавить новость
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В Екатеринбурге с 12 этажа многоэтажки выпал 23-летний молодой человек. Потерпевший с тяжелыми травмами госпитализирован в медучреждение, медики борются за его жизнь, сообщает Life.ru. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта. На место происшествия выезжали правоохранители. Пока обстоятельства падения неизвестны. Будут орошены жители дома, возможные очевидцы. 
 
Медики также не дают никаких прогнозов. У молодого мужчины диагностированы: ЧМТ, ушибы, перелом костей таза, сотрясение мозга, травматический шок.
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