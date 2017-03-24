Молодой человек упал с 12 этажа в Екатеринбурге и остался жив

В Екатеринбурге с 12 этажа многоэтажки выпал 23-летний молодой человек. Потерпевший с тяжелыми травмами госпитализирован в медучреждение, медики борются за его жизнь, сообщает Life.ru. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 марта. На место происшествия выезжали правоохранители. Пока обстоятельства падения неизвестны. Будут орошены жители дома, возможные очевидцы.
Медики также не дают никаких прогнозов. У молодого мужчины диагностированы: ЧМТ, ушибы, перелом костей таза, сотрясение мозга, травматический шок.