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Новости Нижнего Тагила

Посылка с синтетическими наркотиками из Китая была задержана в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

24 марта 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили партию синтетических наркотиков, прилетевших из Китая. Посылка пришла по заказу владельца интернет-магазина по продаже наркотиков, передает E1.ru.

На почте посылку получал молодой человек, который затем делал закладку в автомобильной покрышке в безлюдном районе города. Забирать посылку пришел мужчина, планировавший перепрятать партию в другом месте. Оба были задержаны и стали фигурантам уголовного дела по факту контрабанды наркотического вещества. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Добыча, добавим, составила 26,19 граммов высококонцентрированной синтетики. Специалисты говорят, что в готовом виде вес наркотика достиг бы полутора килограммов. Такая партия стоит полтора миллиона рублей.

 

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Фото и видео: E1.ru
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