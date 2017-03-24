Посылка с синтетическими наркотиками из Китая была задержана в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

На почте посылку получал молодой человек, который затем делал закладку в автомобильной покрышке в безлюдном районе города. Забирать посылку пришел мужчина, планировавший перепрятать партию в другом месте. Оба были задержаны и стали фигурантам уголовного дела по факту контрабанды наркотического вещества. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.



Добыча, добавим, составила 26,19 граммов высококонцентрированной синтетики. Специалисты говорят, что в готовом виде вес наркотика достиг бы полутора килограммов. Такая партия стоит полтора миллиона рублей.

Фото и видео: E1.ru