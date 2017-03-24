Пожилой мужчина погиб при пожаре в саду под Екатеринбургом (ФОТО)

В Екатеринбурге около восьми часов вечера 23 марта на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре. Горел садовый дом. На место инцидента было отправлено пять единиц техники.

Как сообщили очевидцы возгорания, в доме находился его пожилой владелец. Он приехал на своей машине вечером, топил печь. Вероятно, она и стала причиной пожара.

Тушение огня осложнилось отдаленностью водозабора. Огонь уничтожил 150 кв. м. построек. Под обломками обнаружили тело погибшего мужчины. Причины пожара установят позже, пишет Е1.









Фото: Е1