5-летний мальчик из Первоуральска погиб в лесу от удара молнии

Во время похода за грибами в Первоуральске от удара молнии погиб маленький ребенок.

22 июля, во время прогулки по лесу произошел трагический инцидент. 5-летний мальчик с двумя женщинами-родственницами направились за грибами. Началась гроза. Грибники укрылись от дождя в пролеске.





В это время ребенка ударила молния. Женщины схватили мальчика и понесли его к трассе, где поймали попутную машину и вызвали скорую помощь.





По пути к Первоуральску их встретили медики, но спасти мальчика не удалось.



Начата доследственная проверка случившегося, об этом сообщил СУ СКР Свердловской области. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.