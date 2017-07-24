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Новости Нижнего Тагила

5-летний мальчик из Первоуральска погиб в лесу от удара молнии

24 июля 2017, 14:05Добавить новость
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Во время похода за грибами в Первоуральске от удара молнии погиб маленький ребенок.

22 июля, во время прогулки по лесу произошел трагический инцидент. 5-летний мальчик с двумя женщинами-родственницами направились за грибами. Началась гроза. Грибники укрылись от дождя в пролеске.

В это время ребенка ударила молния. Женщины схватили мальчика и понесли его к трассе, где поймали попутную машину и вызвали скорую помощь.

По пути к Первоуральску их встретили медики, но спасти мальчика не удалось.

Начата доследственная проверка случившегося, об этом сообщил СУ СКР Свердловской области. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

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