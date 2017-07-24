7 000 доз наркотических средств изъято у трех местных жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила изъяла из незаконного оборота 3,5 кг синтетических наркотиков.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении трех человек. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотических средств.





Материалы дела направлены в суд, об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.





Информация о группе наркодиллеров, действующей в городе, поступила в полицию еще в 2016 году.



Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого за кражи 19-летнего тагильчанина Дмитрия и его напарника - 25-летнего Андрея. В их автомобиле были найдены подготовленные для продажи пакеты с наркотическими веществами общим весом 169 г.

Фото: В. Н. Горелых





В ходе следствия был установлен третий человек, участвующий в незаконных операциях с наркотиками – 35-летний родственник одного из задержанных. В его квартире были найдены атрибуты, свидетельствующие о преступной деятельности, и три килограмма синтетических наркотиков. также в тайнике полицейские обнаружили еще 264 г смертельного зелья.





По информации следствия, наркодиллеры получали ежемесячную прибыль в размере 150 000-200 000 рублей. Теперь каждому участнику преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы. Все они находятся под стражей.