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Новости Нижнего Тагила

7 000 доз наркотических средств изъято у трех местных жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

24 июля 2017, 13:30Добавить новость
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Полиция Нижнего Тагила изъяла из незаконного оборота 3,5 кг синтетических наркотиков.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении трех человек. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотических средств.

Материалы дела направлены в суд, об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Информация о группе наркодиллеров, действующей в городе, поступила в полицию еще в 2016 году.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого за кражи 19-летнего тагильчанина Дмитрия и его напарника - 25-летнего Андрея. В их автомобиле были найдены подготовленные для продажи пакеты с наркотическими веществами общим весом 169 г.

 

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Фото: В. Н. Горелых

В ходе следствия был установлен третий человек, участвующий в незаконных операциях с наркотиками – 35-летний родственник одного из задержанных. В его квартире были найдены атрибуты, свидетельствующие о преступной деятельности, и три килограмма синтетических наркотиков. также в тайнике полицейские обнаружили еще 264 г смертельного зелья.

По информации следствия, наркодиллеры получали ежемесячную прибыль в размере 150 000-200 000 рублей. Теперь каждому участнику преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы. Все они находятся под стражей.

 

 

 
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