Уголовное дело возбуждено по факту травмирования екатеринбурженки

В результате оказания услуги, не соответствующей нормам безопасности, юная жительница Екатеринбурга получила перелом.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, ответственное за оказание данной услуги, чтобы привлечь его к ответственности.





Наказание по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщает СУ СКР Свердловской области.