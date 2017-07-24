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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования екатеринбурженки

24 июля 2017, 12:45Добавить новость
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Напомним, во время аттракциона девушка получила травму.

В результате оказания услуги, не соответствующей нормам безопасности, юная жительница Екатеринбурга получила перелом.

 

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, ответственное за оказание данной услуги, чтобы привлечь его к ответственности.

Наказание по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, сообщает СУ СКР Свердловской области. 

 

 

 
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