Человеческие кости были найдены в Городском пруду в Екатеринбурге (ФОТО)

Буквально по костям, как говорят екатеринбуржцы, ходят отдыхающие, которые приходят на Городской пруд.





Житель уральской столицы Дмитрий рассказал о том, как он прошелся вместе со своим знакомым медиком по обмелевшей части пруда в районе стрелки стадиона «Динамо».





На сотни метров там находятся разбросанные человеческие кости, явно принадлежавшие не одному человеку.





Дмитрий так прокомментировал увиденное:

По идее надо звать полицию и проводить экспертизу. Криминал нельзя исключать. Странно, что никто этого не сделал за эти недели. В буквальном смысле ходим по костям, вчера некоторые еще и в кучки их складывали.

Фото: INBURG





также в Екатеринбурге весной при проведении ремонтных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге обнаружили кости из захоронения XVIII века. А в июле житель уральской столицы нашел там же, на пруду, человеческий череп.