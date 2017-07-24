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Новости Нижнего Тагила

Человеческие кости были найдены в Городском пруду в Екатеринбурге (ФОТО)

24 июля 2017, 15:35Добавить новость
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В Екатеринбурге снова нашли человеческие кости в Городском пруду.

Буквально по костям, как говорят екатеринбуржцы, ходят отдыхающие, которые приходят на Городской пруд.

Житель уральской столицы Дмитрий рассказал о том, как он прошелся вместе со своим знакомым медиком по обмелевшей части пруда в районе стрелки стадиона «Динамо».

На сотни метров там находятся разбросанные человеческие кости, явно принадлежавшие не одному человеку.

Дмитрий так прокомментировал увиденное:

 

По идее надо звать полицию и проводить экспертизу. Криминал нельзя исключать. Странно, что никто этого не сделал за эти недели. В буквальном смысле ходим по костям, вчера некоторые еще и в кучки их складывали.

 

 

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Фото: INBURG


также в Екатеринбурге весной при проведении ремонтных работ на площади 1905 года в Екатеринбурге обнаружили кости из захоронения XVIII века. А в июле житель уральской столицы нашел там же, на пруду, человеческий череп

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