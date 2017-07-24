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Новости Нижнего Тагила

Неизвестный злоумышленник обокрал японского чиновника во время проведения выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге(ФОТО)

24 июля 2017, 19:05Добавить новость
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В одной из гостиниц Екатеринбурга была совершена кража. Жертвой вора стал высокопоставленный чиновник из Японии, приехавший на промышленную выставку «Иннопром-2017».

Вор украл у него дорогие часы Rolex стоимостью 153 000 рублей. По предварительной информации, Абэ Дайсукэ был пьян и вышел из номера, не закрыв дверь.

Таким образом, злоумышленнику было не сложно проникнуть внутрь комнаты, чтобы совершить преступление. 

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Виновник преступления еще не найден. Расследование продолжается, сообщает «Уралинформбюро»

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Фото: pam65.ru

 

 

 
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Комментарии (2)
DeathSaler 24.07.2017 19:12:07 #
вот так он без каких-либо проблем роллексы с али на настоящие поменяет)))
balbes.tagil.ru@gmail.com 24.07.2017 19:43:44 #
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