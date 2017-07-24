Неизвестный злоумышленник обокрал японского чиновника во время проведения выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге(ФОТО)

В одной из гостиниц Екатеринбурга была совершена кража. Жертвой вора стал высокопоставленный чиновник из Японии, приехавший на промышленную выставку «Иннопром-2017».

Вор украл у него дорогие часы Rolex стоимостью 153 000 рублей. По предварительной информации, Абэ Дайсукэ был пьян и вышел из номера, не закрыв дверь.



Таким образом, злоумышленнику было не сложно проникнуть внутрь комнаты, чтобы совершить преступление.





Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Виновник преступления еще не найден. Расследование продолжается, сообщает «Уралинформбюро».





Фото: pam65.ru