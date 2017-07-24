Потолок обрушился на 5-летнего ребенка во время проведения капремонта в одном из домов Карпинска (ВИДЕО)

Вместо улучшений жилищных условий жители Карпинска стали свидетелями, как рушится потолок над их головами во время проведения капитального ремонта в доме.



В одном из домов Карпинска начался капремонт. Это не только не обрадовало некоторых его жильцов, но очень напугало. Уже через несколько часов после начала работы специалистов начал обваливаться потолок.





В это время по коридору квартиры проходил маленький ребенок. Физически он не пострадал, но был сильно напуган произошедшим.



Как говорит бабушка мальчика, она и сама сейчас боится проходить в этом месте, потому что есть опасность, что потолок и дальше будет обрушаться: его сейчас сдерживают только пластиковые панели.

Видео: «Вечерний Карпинск»