Пьяный вандал разбил пять автомобилей ночью в одном из дворов на пр. Ленина в центре Нижнего Тагила

О нанесении ущерба его автомобилю, а также транспортным средствам соседей, журналистам TagilCity.ru рассказал один из потерпевших.

У моего автомобиля KIA Rio неизвестный ночью разбил лобовое стекло. Кроме моего автомобиля, пострадали ещё четыре, -- рассказал журналистам TagilCity.ru житель центра Нижнего Тагила.



В полиции сообщили, что уже установлен подозреваемый, причастный к повреждению чужого автотранспорта.

В отдел полиции №16 поступило пять заявлений. Была начата проверка, в ходе которой участковый установил подозреваемого мужчину 1989 г.р, не имеющего тагильской прописки, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



По словам полицейских, вандал в состоянии алкогольного опьянения повредил пять автомобилей отечественного и иностранного производства.



Напомним, 19 июля на Вагонке взорвался автомобиль Hyundai Solaris, в результате поджога неизвестными, а в начале месяца попавшийся на камеры видеонаблюдения автовандал прыгал на чужой машине в центре Нижнего Тагила.