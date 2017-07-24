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Новости Нижнего Тагила

Пьяный вандал разбил пять автомобилей ночью в одном из дворов на пр. Ленина в центре Нижнего Тагила

24 июля 2017, 13:40Добавить новость
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Пять автомобилей жителей двора дома №50 на пр. Ленина в центре Нижнего Тагила были разбиты злоумышленником в ночь с 23 на 24 июля.

О нанесении ущерба его автомобилю, а также транспортным средствам соседей, журналистам TagilCity.ru рассказал один из потерпевших.

 

У моего автомобиля KIA Rio неизвестный ночью разбил лобовое стекло. Кроме моего автомобиля, пострадали ещё четыре, -- рассказал журналистам TagilCity.ru житель центра Нижнего Тагила. 


В полиции сообщили, что уже установлен подозреваемый, причастный к повреждению чужого автотранспорта.

 

В отдел полиции №16 поступило пять заявлений. Была начата проверка, в ходе которой участковый установил подозреваемого мужчину 1989 г.р, не имеющего тагильской прописки, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


По словам полицейских, вандал в состоянии алкогольного опьянения повредил пять автомобилей отечественного и иностранного производства.

Напомним, 19 июля на Вагонке взорвался автомобиль Hyundai Solaris, в результате поджога неизвестными, а в начале месяца попавшийся на камеры видеонаблюдения автовандал прыгал на чужой машине в центре Нижнего Тагила. 

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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