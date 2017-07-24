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Новости Нижнего Тагила

Стал ли разыскиваемый Александр Чумарин жертвой преступления? Правоохранительные органы Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по статье «убийство»

24 июля 2017, 17:45Добавить новость
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Следственный отдел СК РФ Ленинского района возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения в ночь на 2 июля хоккеиста и детского тренера Александра Чумарина в Нижнем Тагиле.

Следователи объяснили журналистам TagilCity.ru, что уголовное дело об убийстве возбуждено из-за того, что определить местонахождение Александра не удалось до сих пор. 

 

Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что в ходе проведённых проверочных и оперативно-розыскных мероприятий достоверно установить последнее место нахождение Чумарина не представилось возможным. Ввиду его длительного отсутствия по месту проживания, а также того, что он не пользовался средствами связи и денежными средствами, было принято решение, что в отношении него могло быть совершено преступление, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В связи с этим мы возбудили уголовное дело, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель начальника следственного отдела Сергей Соседков. 


Однако работы по поиску пропавшего мужчины не закончены.

 

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Поиски также продолжаются, -- отметили в следственном отделе СК РФ по Ленинскому району. 


На прошлой неделе волонтёры сообщили о том, что поиски Александр Чумарина зашли в тупик

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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