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Новости Нижнего Тагила

Таксист сбил собаку и протащил его на капоте на глазах у детей в Екатеринбурге

24 июля 2017, 06:30Добавить новость
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Вечером в субботу в столице Урала таксист сбил пса, который не выжил после полученных травм. Неприятный инцидент происходил на глазах у прохожих.

Очевидцы рассказали, что мужчина на Яндекс.Такси на большой скорости сбил собаку, которая перебегала проезжую часть. После этого пёс ещё метров десять находился на капоте машины обидчика, пишет E1.ru.

Водитель кричал, что из-за этой шавки он сломал бампер и теперь должен чинить машину -- рассказала читательница E1.ru Юлия.

 

Затем он сел в машину и уехал. Сейчас его разыскивают неравнодушные граждане.

Среди прохожих, ставших свидетелями картины, были дети 4-х и 5-ти лет: у одного из ребят даже случилась истерика.

Собака была доставлена в ветклинику с многочисленными травмами. Операцию назначили на понедельник, однако пес не дожил до этого дня.

В пресс-службе Яндекс.Такси пообещали прокомментировать случившееся позже.

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