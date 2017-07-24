Водитель автобуса в Норильске зажал 4-летней девочке ногу в двери и протащил несколько метров (ВИДЕО)

История произошла в микрорайоне Талны города Норильск. Девочка находилась рядом с матерью, которая намеревалась посадить ребенка в автобус. Однако двери общественного транспорта неожиданно закрылись, защемив малышке ногу. Женщина тщетно попыталась помочь дочери, но водитель автобуса тронулся и потащил за собой ребенка.





На помощь пришли очевидцы ЧП: молодые люди догнали автобус и вынудили его остановиться.





Девочка попала в больницу с многочисленными травмами – ссадинами и ушибами, передает издание Zapad24.





Виновника произошедшего – водителя предприятия НПОПАТ – привлекли а административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит лишение водительских прав или штраф в размере до 25 тысяч рублей.