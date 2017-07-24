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Новости Нижнего Тагила

Водитель автобуса в Норильске зажал 4-летней девочке ногу в двери и протащил несколько метров (ВИДЕО)

24 июля 2017, 07:30Добавить новость
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В Норильске в минувшую субботу, 22 июля, водитель, не вовремя закрывший двери, зажал 4-летней девочке ногу. Транспорт протащил ребенка в таком положении несколько метров.

История произошла в микрорайоне Талны города Норильск. Девочка находилась рядом с матерью, которая намеревалась посадить ребенка в автобус. Однако двери общественного транспорта неожиданно закрылись, защемив малышке ногу. Женщина тщетно попыталась помочь дочери, но водитель автобуса тронулся и потащил за собой ребенка.

На помощь пришли очевидцы ЧП: молодые люди догнали автобус и вынудили его остановиться.

Девочка попала в больницу с многочисленными травмами – ссадинами и ушибами, передает издание Zapad24.

Виновника произошедшего – водителя предприятия НПОПАТ – привлекли а административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит лишение водительских прав или штраф в размере до 25 тысяч рублей.

 

Видео: Zapad24
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