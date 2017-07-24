Водку и амфетамин везла 14-летняя школьница в детский лагерь в Самаре: наркотики она получила за оказание интимных услуг

В Самаре 14-летняя девочка везла в детский лагерь алкоголь и наркотики.

Как сообщает РИА Новости, девочку заподозрили в краже золотых украшений у сопровождающей. Был проведен досмотр, в ходе которого у ребенка в личных вещах были обнаружены несколько бутылок крепкого алкоголя и амфетамин.





Девочка пояснила, что собиралась отметить в лагере свой день рождения, а без алкоголя она считает праздник неудавшимся. На просьбу объяснить, откуда у нее наркотики, нарушительница ответила, что ими с ней расплатились за интимные услуги.





Девочка была отправлена домой. Полиция начала проверку по данному инциденту.