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Новости Нижнего Тагила

Водку и амфетамин везла 14-летняя школьница в детский лагерь в Самаре: наркотики она получила за оказание интимных услуг

24 июля 2017, 09:30Добавить новость
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В Самаре 14-летняя девочка везла в детский лагерь алкоголь и наркотики.

Как сообщает РИА Новости, девочку заподозрили в краже золотых украшений у сопровождающей. Был проведен досмотр, в ходе которого у ребенка в личных вещах были обнаружены несколько бутылок крепкого алкоголя и амфетамин.

Девочка пояснила, что собиралась отметить в лагере свой день рождения, а без алкоголя она считает праздник неудавшимся. На просьбу объяснить, откуда у нее наркотики, нарушительница ответила, что ими с ней расплатились за интимные услуги.

Девочка была отправлена домой. Полиция начала проверку по данному инциденту.

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