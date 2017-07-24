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Новости Нижнего Тагила

Женщина выпала из окна 4-го этажа на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле

24 июля 2017, 16:15Добавить новость
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Инцидент с выпадением из окна 4-го этажа дома №5 на Октябрьском проспекте произошёл 21 июля в Нижнем Тагиле.

Ситуация привлекла внимание множества зевак, возвращавшихся с работы вечером по одному из оживлённых проспектов Гальяно-Горбуновского массива.

Около дома №5 на Октябрьском проспекте собралась толпа около 100 человек. Люди что-то кричали, смотрели куда-то вверх. На месте дежурили скорая и полиция. Полицейские ходили по крыше магазина-пристроя. Что там происходило, мне так и не удалось понять, -- рассказала журналисту TagilCity.ru читательница портала Юлия.


О происходивших около дома событиях журналистам TagilCity.ru 24 июля рассказали в полиции.

 

21 июля в 18:00 из окна 4-го этажа  дома №5 на Октябрьском проспекте выпала женщина. На место инцидента выезжали сотрудники отдела полиции №20. Женщина жива, она госпитализирована. В её падении не было криминала, -- подчеркнули в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


Напомним, если взрослые люди за свои жизнь и здоровье отвечают самостоятельно, то за детей несут ответственность их родители. На прошлой неделе 5-летний ребёнок погиб, выпав из открытого окна 5-го этажа.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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