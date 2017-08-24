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Новости Нижнего Тагила

21-летний житель Нижнего Тагила подозревается в убийстве пожилой женщины (ФОТО)

24 августа 2017, 23:05Добавить новость
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В квартире села Лая под Нижним Тагилом медики обнаружили пожилых супругов с ножевыми ранениями в области груди. Сотрудники полиции в ходе расследования задержали молодого человека, который подозревается в нападении на пенсионеров.

Вечером 23 августа в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» поступил вызов от диспетчера скорой помощи. В квартире дома на улице Краснознамённой в селе Лая медики обнаружили пожилую пару с ножевыми ранениями в области груди.

74-летняя женщина скончалась на месте, 79-летний мужчина госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники полиции произвели осмотр места преступления, провели опрос свидетелей. В квартире были обнаружены 2 сумки с бытовыми товарами и накладные.


Основываясь на показаниях свидетелей, полицейские составили фоторобот человека, который убегал с места преступления. Приметы убегавшего совпали с описанием одного из молодых людей, которые накануне ходили по домам сельчан и предлагали купить кухонную утварь.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 21-летний житель Нижнего Тагила, ранее судимый за имущественные преступления. После задержания он сознался в нападении на пенсионеров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское». Максимальный срок заключения, предусмотренный данной статьей, составляет 15 лет.


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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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