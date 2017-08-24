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Новости Нижнего Тагила

Байкер был насмерть сбит фурой на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

24 августа 2017, 18:00Добавить новость
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Водитель мотоцикла скончался на месте после столкновения с большегрузом на трассе Пермь-Екатеринбург. Полиция разыскивает виновника аварии.

На 320 километре трассы Пермь-Екатеринбург ночью с 23 на 24 августа был насмерть сбит мотоциклист. Байкер получил права за день до трагедии и не успел поставить транспортное средство на учет. По предварительным данным, его зацепил большегруз, который ехал в сторону Екатеринбурга.

 

Как сообщили сотрудники ГИБДД, тягач «МАН» с полуприцепом сворачивал в сторону Дегтярска. Водитель совершал левый поворот, нарушив требования дорожных знаков и разметки, и столкнулся с мотоциклом Honda. От сильного удара 26-летний байкер вылетел на асфальт. Мотоцикл был найден в кювете.

 

Мотоциклист от сильных травм скончался, «МАН» скрылся с места происшествия. Свидетели ДТП утверждают, что это был грузовой автомобиль с красным прицепом и белой кабиной. Сейчас полицейские разыскивают водителя большегруза, пишет Е1.RU.

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Фото: Е1.RU

 
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