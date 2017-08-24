Двери автобуса зажали пассажирку из Нижнего Тагила во время посадки

Водитель закрыл двери автобуса и тронулся с остановки в Нижнем Тагиле, когда пассажирка еще пыталась войти. В результате женщина оказалась зажатой и получила травмы.

Жительница Нижнего Тагила ожидала на остановке общественного транспорта возле кинотеатра «Родина» в часы пик. Подъехавший автобус ПАЗ 14 маршрута остановился у пешеходного перехода, проехав остановку.

Автобус остановился уже за остановкой, почти на пешеходном переходе. Люди побежали к нему. Я пропустила вперед молодую пару с ребенком во вторую дверь, потом стала подниматься сама. Меня прижало дверьми и автобус тронулся. Я закричала. Зажат был весь корпус и было больно руку, -- рассказала о происшествии жительница Нижнего Тагила.

Тагильчанке удалось самостоятельно освободить сначала корпус, потом руку. Водитель не отреагировал и продолжал движение. Она вспоминает, что автобус до конца маршрута ехал очень быстро.

Во-первых, он гнал, как сумасшедший. Во-вторых, все пассажиры то и дело подскакивали на ямах. Мне было очень больно и обидно. Когда выходила на конечной ВМЗ, подошла к водителю, показала руку и высказала свои претензии, -- продолжила рассказ пострадавшая.

По словам женщины, водитель некорректно высказался ей в ответ. Он сообщил, что не видел ее.

Водитель почему-то рассердился, закричал, что не видел меня. И вообще, у него не просматривется задняя дверь. Я возразила, что тогда зеркала нужно настроить так, чтобы просматривалась. Иначе я не одна тут такая пострадавшая буду. И тогда он предложил мне сесть на его место и самой посмотреть, что ничего не видно. Пригрозил больше никогда не пускать меня в автобус, раз мне что-то не нравится, -- пожаловалась тагильчанка.

Женщина зафиксировала номер автобуса В304ЕО.



В беседе с редакцией TagilCity.ru она описала следы. оставшиеся после поездки.

На руке синяк кольцом в области локтя, болит бок. На мне была надета яркая розовая юбка и такая же яркая блузка. Не заметить меня при входе в автобус было сложно, -- сообщила женщина.

В ООО СТК «Строитель-Т», которому принадлежит маршрут №14, о происшествии не знали. В отделе безопасности дорожного движения в СТК заверили, что пострадавшая к ним не обращалась. Редакция TagilCity.ru сообщила госномер автобуса.