Двери автобуса зажали пассажирку из Нижнего Тагила во время посадки

Водитель закрыл двери автобуса и тронулся с остановки в Нижнем Тагиле, когда пассажирка еще пыталась войти. В результате женщина оказалась зажатой и получила травмы.
Жительница Нижнего Тагила ожидала на остановке общественного транспорта возле кинотеатра «Родина» в часы пик. Подъехавший автобус ПАЗ 14 маршрута остановился у пешеходного перехода, проехав остановку.
Автобус остановился уже за остановкой, почти на пешеходном переходе. Люди побежали к нему. Я пропустила вперед молодую пару с ребенком во вторую дверь, потом стала подниматься сама. Меня прижало дверьми и автобус тронулся. Я закричала. Зажат был весь корпус и было больно руку, -- рассказала о происшествии жительница Нижнего Тагила.
Тагильчанке удалось самостоятельно освободить сначала корпус, потом руку. Водитель не отреагировал и продолжал движение. Она вспоминает, что автобус до конца маршрута ехал очень быстро.
Во-первых, он гнал, как сумасшедший. Во-вторых, все пассажиры то и дело подскакивали на ямах. Мне было очень больно и обидно. Когда выходила на конечной ВМЗ, подошла к водителю, показала руку и высказала свои претензии, -- продолжила рассказ пострадавшая.
По словам женщины, водитель некорректно высказался ей в ответ. Он сообщил, что не видел ее.
Водитель почему-то рассердился, закричал, что не видел меня. И вообще, у него не просматривется задняя дверь. Я возразила, что тогда зеркала нужно настроить так, чтобы просматривалась. Иначе я не одна тут такая пострадавшая буду. И тогда он предложил мне сесть на его место и самой посмотреть, что ничего не видно. Пригрозил больше никогда не пускать меня в автобус, раз мне что-то не нравится, -- пожаловалась тагильчанка.
Женщина зафиксировала номер автобуса В304ЕО.
В беседе с редакцией TagilCity.ru она описала следы. оставшиеся после поездки.
На руке синяк кольцом в области локтя, болит бок. На мне была надета яркая розовая юбка и такая же яркая блузка. Не заметить меня при входе в автобус было сложно, -- сообщила женщина.
В ООО СТК «Строитель-Т», которому принадлежит маршрут №14, о происшествии не знали. В отделе безопасности дорожного движения в СТК заверили, что пострадавшая к ним не обращалась. Редакция TagilCity.ru сообщила госномер автобуса.
По происшествию будет проведена служебная проверка, если водитель виновен, он будет наказан. Мы рекомендуем гражданам звонить нам по телефонам, которые размещены внутри наших автобусов как раз для таких случаев. И мы будем реагировать, -- сообщили в отделе безопасности дорожного движения ООО СТК «Строитель-Т».