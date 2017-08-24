Снять штаны в кустах за 500 рублей: мужчина домогался подростка в Верхневыйском парке Нижнего Тагила

Инцидент произошёл 23 августа около 20 часов близ волейбольной площадки Верхневыйского парка.



Хотел бы рассказать о недавно произошедшем случае. Возвращался домой по набережной на ВМЗ, остановился посмотреть на игру в волейбол. Далее ко мне подошел мужчина на вид лет 35-40, в синей футболке, в синей кепке, смуглый, лицо какое-то плоское, глаза посажены немного глубоко, представился Димой. Курил, пахло алкоголем. Подошел как обычный человек, спросил чего стою, занимаюсь ли спортом. Дальше предложил заработать 500 рублей, сказал «просто постоять». После отказа начал уговаривать «заработать». В итоге сказал, что надо просто отойти в кусты, просто постоять и спустить штаны! Дальше я ушел от него к волейболистам, он немного подождал и ушел в сторону пруда, -- рассказал в сообществе [ТТ] Савелий К.



Своим постом 17-летний молодой человек хотел предостеречь других читателей сообщества от случайных знакомств с этим человеком, которые могут нести в себе опасность.



В разговоре с журналистами TagilCity.ru Савелий отметил, что был в шоке от подобного предложения, потому не обратился в полицию сразу.

Если честно, от такого предложения я был немного в шоке. Из-за стресса начал забывать внешность, потому не уверен, что смогу составить хороший фоторобот. Тем не менее, мы с родителями решили поехать в отделение полиции на ул. Островского, чтобы написать заявление, -- отметил в разговоре с журналистом TagilCity.ru Савелий К.



Комментаторы поста в сообществе отмечают, что подобный случай - не единичный в Верхневыйском парке. Правовую оценку предложению, которое мужчина сделал подростку, предстоит дать полиции, а пока её официальные представители советуют проявлять бдительность: