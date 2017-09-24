14-летняя девочка пропала в Каменск-Уральском (ФОТО)

8 сентября в Каменск-Уральском пропала 14-летняя Ангелина Таушканова, сообщает «Наша газета». Рост девочки 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы короткие, темно-русого цвета, глаза серо-зеленые. На пальце левой руки имеется татуировка.



Ангелина была одета в синие джинсы, белые кроссовки, куртку светло-зеленого цвета с цветными вставками. С собой у девочки был темно-синий кожаный рюкзак. Любую информацию относительно Ангелины Таушкановой просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 8-950-63-22-123.