| регистрация
Новости Нижнего Тагила

14-летняя девочка пропала в Каменск-Уральском (ФОТО)

24 сентября 2017, 18:30Добавить новость
город,полиция,ребенок,розыск,Свердловская область,пропавшие без вести,подросток,Каменск-Уральский,девочка
Две недели в Каменск-Уральском продолжаются поиски Ангелины Таушкановой. Девочка не вернулась домой, её местоположение остаётся неизвестным.

8 сентября в Каменск-Уральском пропала 14-летняя Ангелина Таушканова, сообщает «Наша газета». Рост девочки 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы короткие, темно-русого цвета, глаза серо-зеленые. На пальце левой руки имеется татуировка.

Ангелина  была одета в синие джинсы, белые кроссовки, куртку светло-зеленого цвета с цветными вставками. С собой у девочки был темно-синий кожаный рюкзак. Любую информацию относительно Ангелины Таушкановой просьба сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 8-950-63-22-123.


город,полиция,ребенок,розыск,Свердловская область,пропавшие без вести,подросток,Каменск-Уральский,девочка
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Пожилой мужчина бесследно пропал в Сухом Логу
19 сентября, 23:15
0 0
Пропавшая 3 дня назад бабушка найдена в продуктовом магазине Екатеринбурга (ФОТО)
17 сентября, 10:05
2 0
Двое пенсионеров пропали в Свердловской области (ФОТО)
5 августа, 09:00
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 149
Подписаться на новости