20 человек эвакуированы из-за пожара в пятиэтажке Первоуральска

Ночью 24 сентября спасателям Первоуральска поступило сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек. В подвале дома загорелось подсобное помещение, площадь возгорания составила 6 кв. м.



Прибывшие на место происшествия пожарные экстренно эвакуировали 20 жильцов дома и приступили к тушению. За 8 минут 1 единица техники и 4 человека личного состава ликвидировали источник огня.



Пострадавших нет, из имущества пострадало только подсобное деревянное помещение, передаёт «Вечерний Екатеринбург».