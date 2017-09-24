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Новости Нижнего Тагила

20 человек эвакуированы из-за пожара в пятиэтажке Первоуральска

24 сентября 2017, 12:10Добавить новость
МЧС,пожар,пожарные,Свердловская область,Первоуральск,возгорание,тушение
В подсобном помещении пятиэтажки в Первоуральске произошло возгорание. Прибывшие пожарные экстренно эвакуировали 20 человек.

Ночью 24 сентября спасателям Первоуральска поступило сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек. В подвале дома загорелось подсобное помещение, площадь возгорания составила 6 кв. м.

Прибывшие на место происшествия пожарные экстренно эвакуировали 20 жильцов дома и приступили к тушению. За 8 минут 1 единица техники и 4 человека личного состава ликвидировали источник огня.

Пострадавших нет, из имущества пострадало только подсобное деревянное помещение, передаёт «Вечерний Екатеринбург».

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