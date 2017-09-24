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Новости Нижнего Тагила

Альпинистка из Екатеринбурга погибла на горном хребте в Башкирии

24 сентября 2017, 13:10Добавить новость
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Трагедией закончилось восхождение туристов из Екатеринбурга на горный хребет в Башкирии. Два альпиниста сорвались и упали с высоты. Один погиб, другой с тяжёлыми травмами доставлен в больницу.

23 сентября группа из екатеринбургских туристов начала восхождение на горный хребет в Башкирии. Во время спуска 31-летний мужчина и 25-летняя девушка сорвались и упали вниз. Девушка погибла на месте, мужчина доставлен в больницу с множественными травмами.

Как сообщает Znak.com, на месте гибели альпинистки работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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