Альпинистка из Екатеринбурга погибла на горном хребте в Башкирии

23 сентября группа из екатеринбургских туристов начала восхождение на горный хребет в Башкирии. Во время спуска 31-летний мужчина и 25-летняя девушка сорвались и упали вниз. Девушка погибла на месте, мужчина доставлен в больницу с множественными травмами.



Как сообщает Znak.com, на месте гибели альпинистки работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.