Пенсионерка из Ревды попала под колёса автомобиля

Пенсионерка из Ревды переходила дорогу в неположенном месте и стала жертвой ДТП. Выбежав из-за стоявшей на обочине грузовой фуры на проезжую часть, пожилая женщина попала под колёса легкового автомобиля «Тойота».
Вечером 23 сентября на одной из улиц Ревды легковой автомобиль «Тойота» совершил наезд на пенсионерку. По словам очевидцев, пожилая женщина нарушили правила перехода проезжей части и перебегала дорогу в неположенном месте.
Водитель «Тойоты» не смог во время среагировать на появившуюся на проезжей части пенсионерку, так как она выбежала из-за фуры, припаркованной на обочине. Как передаёт «Вечерний Екатеринбург», сила удара была настолько сильной, что с пострадавшей слетела обувь.
Пенсионерку в бессознательном состоянии доставили в больницу. В произошедшем ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции, с целью установления подробностей аварии и установления виновных.