| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка из Ревды попала под колёса автомобиля

24 сентября 2017, 17:35Добавить новость
авария,автопроисшествия,больница,легковые авто,пенсионеры,проверка,Свердловская область,травма,Ревда
Пенсионерка из Ревды переходила дорогу в неположенном месте и стала жертвой ДТП. Выбежав из-за стоявшей на обочине грузовой фуры на проезжую часть, пожилая женщина попала под колёса легкового автомобиля «Тойота».

Вечером 23 сентября на одной из улиц Ревды легковой автомобиль «Тойота» совершил наезд на пенсионерку. По словам очевидцев, пожилая женщина нарушили правила перехода проезжей части и перебегала дорогу в неположенном месте.

Водитель «Тойоты» не смог во время среагировать на появившуюся на проезжей части пенсионерку, так как она выбежала из-за фуры, припаркованной на обочине. Как передаёт «Вечерний Екатеринбург», сила удара была настолько сильной, что с пострадавшей слетела обувь.

Пенсионерку в бессознательном состоянии доставили в больницу.  В произошедшем ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции, с целью установления подробностей аварии и установления виновных.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

25-летний байкер скончался при столкновении с внедорожником в Свердловской области (ФОТО)
27 августа, 14:40
0 2
4 человека пострадали в ДТП на Серовском тракте (ФОТО)
23 августа, 22:05
0 0
Водители автомобилей «ГАЗель» и Chery госпитализированы после ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
15 августа, 15:00
0 6

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 21
Подписаться на новости