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Новости Нижнего Тагила

Три года тюрьмы может получить житель Сухого Лога за сообщение о ложном минировании

24 сентября 2017, 13:40Добавить новость
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Полиция задержала жителя Сухого Лога по подозрению в сообщении о ложном минировании. Мужчина хотел проверить скорость работы правоохранительных органов, но теперь может сесть в тюрьму на срок до 3 лет.

Ночью 22 сентября в ОВД Сухого Лога поступило сообщение о минировании одного из зданий села Светлое. По месту предполагаемого нахождения бомбы приехавшие оперативники ничего не обнаружили.

Следователи быстро установили личность звонившего. Им оказался 25-летний неработающий житель села Светлое. В момент звонка в полицию он находился в состоянии алкогольного опьянения. Звонок он сделал для того, чтобы проверить скорость работы полиции и спецслужб.

 

Теперь чрезмерно любопытному молодому человеку, любителю пошутить, находясь «под шафе», придется ответить за свой криминальный поступок по всей строгости закона, -- сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.


Против сельчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по этой статье составляет 3 года тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

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