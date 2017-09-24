Три года тюрьмы может получить житель Сухого Лога за сообщение о ложном минировании

Ночью 22 сентября в ОВД Сухого Лога поступило сообщение о минировании одного из зданий села Светлое. По месту предполагаемого нахождения бомбы приехавшие оперативники ничего не обнаружили.



Следователи быстро установили личность звонившего. Им оказался 25-летний неработающий житель села Светлое. В момент звонка в полицию он находился в состоянии алкогольного опьянения. Звонок он сделал для того, чтобы проверить скорость работы полиции и спецслужб.

Теперь чрезмерно любопытному молодому человеку, любителю пошутить, находясь «под шафе», придется ответить за свой криминальный поступок по всей строгости закона, -- сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Против сельчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по этой статье составляет 3 года тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.