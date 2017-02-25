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Новости Нижнего Тагила

16-летняя жительница Нижнего Тагила разыскивается полицией

25 февраля 2017, 09:50Добавить новость
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает пропавшую тагильчанку Ольгу Семыкину, которая ушла из дома 11 февраля. До сих пор ее местонахождение остается неизвестным. 

Как сообщает интернет-издание «Весь Тагил», в 12 часов 11 февраля 16-летняя Ольга Алексеевна Семыкина ушла из дома и не вернулась. С заявлением о пропаже несовершеннолетней дочери в полицию обратилась ее 40-летняя мать.

В день исчезновения девочка была одета в голубую болоньевую куртку с черными треугольниками, синие джинсы, коричневые ботинки.

Приметы пропавшей: имеет плотное телосложение, прямые окрашенные черные волосы, пухлые губы, голубые глаза.

Ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома. Также известно, что она воспитывается с матерью в неполной семье и состоит на учете в ПДН.

На поиски пропавшей девочки ориентированы полицейские Нижнего Тагила. Проводятся розыскные мероприятия: проверки и опросы в торговых точках города, местах, где могут собираться подростки, изучаются соцсети.

Отдел полиции Нижнего Тагила №20 обращается к гражданам города с просьбой об оказании помощи в розыске пропавшей. Если кто-то имеет информацию о ее местонахождении, позвоните по телефонам: 97 65 14 или 02. 

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