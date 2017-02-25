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Новости Нижнего Тагила

Браконьеры из Екатеринбурга убили и освежевали прямо в лесу лося и беременную лосиху (ФОТО)

25 февраля 2017, 13:00Добавить новость
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Накануне в Свердловской области близ Белоярского водохранилища браконьеры убили лося и беременную лосиху.

Браконьеры разделали трупы животных прямо на месте преступления. Злоумышленников пыталась задержать полиция, однако поймать удалось лишь одного нарушителя, он написал явку с повинной. Остальных участников охоты разыскивают правоохранители.

Браконьерам грозит наказание за незаконную охоту и штраф в размере 121 тыс. руб. за убийство самца и 201,5 тыс. руб. за убийство самки. Сейчас по делу ведется следствие, по окончании которого будет вынесено процессуальное решение, пишет Е1


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