Браконьеры из Екатеринбурга убили и освежевали прямо в лесу лося и беременную лосиху (ФОТО)

Накануне в Свердловской области близ Белоярского водохранилища браконьеры убили лося и беременную лосиху.

Браконьеры разделали трупы животных прямо на месте преступления. Злоумышленников пыталась задержать полиция, однако поймать удалось лишь одного нарушителя, он написал явку с повинной. Остальных участников охоты разыскивают правоохранители.





Браконьерам грозит наказание за незаконную охоту и штраф в размере 121 тыс. руб. за убийство самца и 201,5 тыс. руб. за убийство самки. Сейчас по делу ведется следствие, по окончании которого будет вынесено процессуальное решение, пишет Е1









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