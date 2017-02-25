| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мужчина упал с крыши многоэтажки и разбился насмерть в Екатеринбурге (ФОТО)

25 февраля 2017, 11:40Добавить новость
город,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смерть,падение,упал,крыша,Уралмаш

24 февраля в Екатеринбурге пользователи соцсетей выложили фотографию, на которой видно, что под окнами дома на улице Победы на Уралмаше лежит мужчина без признаков жизни.

В пресс-службе СК по Свердловской области, как пишет портал 66.ru, факт инцидента подтвердили и сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Мужчина упал с крыши здания, почему он там оказался – установит следствие. Как сообщают местные жители, погибший проживал в одной из квартир по этому адресу.


город,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смерть,падение,упал,крыша,Уралмаш
© TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Молодой человек из Екатеринбурга упал с 8-го этажа и разбился насмерть 28 декабря 2016, 18:45
Снежная куча свалилась на головы прохожих в центре Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО) 30 ноября 2016, 13:00
Житель многоквартирного дома в Екатеринбурге скончался, когда упал с лестницы в подъезде, где не было освещения 14 ноября 2016, 16:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 194
Подписаться на новости