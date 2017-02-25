Мужчина упал с крыши многоэтажки и разбился насмерть в Екатеринбурге (ФОТО)

24 февраля в Екатеринбурге пользователи соцсетей выложили фотографию, на которой видно, что под окнами дома на улице Победы на Уралмаше лежит мужчина без признаков жизни.

В пресс-службе СК по Свердловской области, как пишет портал 66.ru, факт инцидента подтвердили и сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.





Мужчина упал с крыши здания, почему он там оказался – установит следствие. Как сообщают местные жители, погибший проживал в одной из квартир по этому адресу.





