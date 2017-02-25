Настоящая бойня со стрельбой и гранатами произошла во дворе жилого дома в Екатеринбурге (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает стрелка-гранатометчика, который ранил человека и повредил автомобиль, об этом сообщает 66.RU.

Вчера днем в Екатеринбурге произошло настоящее ЧП, свидетелем которого стал владелец пострадавшего автомобиля Chevrolet Lacetti. Как он рассказал полицейским, из подъезда дома выбежали мужчина и женщина, которые пытались убежать от преследования молодого человека крепкого телосложения.





Во время погони мужчина несколько раз выстрелили в убегающую пару, а потом бросил в их сторону ручную противопехотную гранату, рассказал очевидец.



В результате его действий мужчина получил ранение в голову, а после был госпитализирован. Пока он не может говорить. Предположительно, у стрелка было травматическое оружие. Осколками гранаты в момент взрывной волны была повреждена стоящая во дворе иномарка: разбиты стекла, пробиты колеса, посекло кузов.





Фото: 66.RU





Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал о том, что было возбуждено уголовное дело по 2-м статьям – «незаконный оборот оружия» и «хулиганство с применением оружия».



С места события изъяты вещественные доказательства преступления. Будут проведены соответствующие экспертизы. Уже установлено, что после взрыва некий человек убежал в подъезд. Квартира, в которой он мог находиться, установлена. По указанному адресу была направлена группа сотрудников Росгвардии. Проводится опрос жильцов, проживающих в данном доме, которые могли стать свидетелями ЧП.



Сотрудники полиции разыскали женщину, которая была вместе с потерпевшим на месте происшествия. Ее уже допросили.