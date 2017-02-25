Пропавшего накануне в Нижнем Тагиле Владимира Пшеницына нашли живым

Пропавший 24 февраля в Нижнем Тагиле рыжеволосый Владимир Пшеницын найден вечером того же дня живым, сообщает «Весть Тагил».
Молодой человек найден силами родственников в районе поселка Нижняя Черемшанка. Ранее сообщалось, что Пшеницын может быть дезориентирован. По всей видимости, молодой человек пошел гулять и заблудился.
Парень за период отсутствия не пострадал, молодого человека нашли всего в грязи и в разных валенках, но без травм.
Напомним, что в Нижнем Тагиле разыскивается ранее пропавшая 16-летняя девочка.