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Новости Нижнего Тагила

Пропавшего накануне в Нижнем Тагиле Владимира Пшеницына нашли живым

25 февраля 2017, 11:10Добавить новость
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Пропавший 24 февраля в Нижнем Тагиле рыжеволосый Владимир Пшеницын найден вечером того же дня живым, сообщает «Весть Тагил».

Молодой человек найден силами родственников в районе поселка Нижняя Черемшанка. Ранее сообщалось, что Пшеницын может быть дезориентирован. По всей видимости, молодой человек пошел гулять и заблудился.

Парень за период отсутствия не пострадал, молодого человека нашли всего в грязи и в разных валенках, но без травм.

Напомним, что в Нижнем Тагиле разыскивается ранее пропавшая 16-летняя девочка.

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