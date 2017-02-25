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Новости Нижнего Тагила

Ранее пропавшие в Нижнем Тагиле 14-летняя Эльмира Гурьева и 10-летняя Настя Носкова найденыживыми

25 февраля 2017, 10:05Добавить новость
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В поисковой организации добровольцев Нижнего Тагила сообщили о том, что Эльмира Гурьева и Анастасия Носкова, которые пропали 20 февраля, найдены, о чем сообщает ИА «Весь Тагил»

Напомним, Эльмира Гурьева ушла из дома 20 февраля, как и Настя Носкова. Был объявлен розыск, полиция обращалась к населению города с просьбой в оказании помощи в розыске. Обе девочки нашлись. Они живы. Подробности полиция пока не сообщает.

Также ранее полиция сообщала о пропаже 20-летнего Владимира Пшеницына, Александра 23-летнего Щербакова, 23-летнего Вадима Башкирова. 

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