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Новости Нижнего Тагила

Смертельная авария произошла на автодороге Пермь-Екатеринбург (ФОТО)

25 февраля 2017, 19:25Добавить новость
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25 февраля в 15:40 на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2115» совершал движение по автодороге со стороны Екатеринбурга в условиях плохой видимости (в момент ДТП шел сильный снег). Мужчина решил совершить обгон ехавшего впереди грузовика, чем спровоцировал для себя лобовое столкновение со встречным большегрузом.

От удара «ВАЗ-2115» откинуло на встречный «Фольксваген». В результате ДТП пассажир «ВАЗ» от полученных травм погиб на месте, водитель госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.

На месте дорожного инцидента работают полицейские, все обстоятельства происшествия будут установлены позже, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.


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