Смертельная авария произошла на автодороге Пермь-Екатеринбург (ФОТО)

25 февраля в 15:40 на трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2115» совершал движение по автодороге со стороны Екатеринбурга в условиях плохой видимости (в момент ДТП шел сильный снег). Мужчина решил совершить обгон ехавшего впереди грузовика, чем спровоцировал для себя лобовое столкновение со встречным большегрузом.





От удара «ВАЗ-2115» откинуло на встречный «Фольксваген». В результате ДТП пассажир «ВАЗ» от полученных травм погиб на месте, водитель госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии.





На месте дорожного инцидента работают полицейские, все обстоятельства происшествия будут установлены позже, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области.





