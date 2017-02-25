Таксист ударил ножом пассажира и выкинул его из машины на трассе под Каменск-Уральским

23 февраля на автодороге под Каменск-Уральским между водителем такси и его пассажиром произошел конфликт, в ходе которого пассажир получил ножевое ранение.

Как пишет портал Ural24, в полиции факт инцидента подтвердили. Пострадавшим оказался житель Белоярского района. Мужчина доставлен в местную больницу с колотой раной шеи.





По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и сам спровоцировал конфликт. Сейчас следователи ведут поиски водителя, который нанес ранение потерпевшему и оставил его на трассе.