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Новости Нижнего Тагила

Таксист ударил ножом пассажира и выкинул его из машины на трассе под Каменск-Уральским

25 февраля 2017, 12:10Добавить новость
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23 февраля на автодороге под Каменск-Уральским между водителем такси и его пассажиром произошел конфликт, в ходе которого пассажир получил ножевое ранение.

Как пишет портал Ural24, в полиции факт инцидента подтвердили. Пострадавшим оказался житель Белоярского района. Мужчина доставлен в местную больницу с колотой раной шеи.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и сам спровоцировал конфликт. Сейчас следователи ведут поиски водителя, который нанес ранение потерпевшему и оставил его на трассе.

© TagilCity.ru
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