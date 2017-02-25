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Жительница Екатеринбурга помогла поймать охотников на белок в ЦПКиО (ФОТО)

25 февраля 2017, 13:25Добавить новость
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Накануне в Екатеринбурге в ЦПКиО были задержаны охотники на белок. Поймать злоумышленников помогла местная жительница Галина Яковлева, которая заметила подозрительных мужчин с сетками-ловушками для животных и сообщила охраннику парка.

В ЦПКиО я подкармливаю белок уже полтора года. Ещё до Нового года стала замечать, что кто-то начал регулярно обчищать кормушки. Выгребали орехи и семечки. А потом и белки стали пропадать. Если раньше обедать к моей кормушке приходило до десятка зверьков, то в последнее время их число сократилось до двух-трёх. А недавно во время прогулки по парку я заметила подозрительных молодых людей с сетками, -- рассказала женщина.


Как пишет Е1, мужчины были переданы Росгвардии и доставлены в отделение полиции. Им грозит наказание по ст. 8.37 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 4000 руб. Предположительно, мужчины занимались охотой на животных для развлечения, у белок сейчас начинается линька, и их мех не представляет большой ценности.

Напомним, ранее в Свердловской области задержали браконьера, убившего беременную лосиху.


город,Екатеринбург,закон,нарушение,Свердловская область,браконьеры,охотники,белки,ЦПКиОгород,Екатеринбург,закон,нарушение,Свердловская область,браконьеры,охотники,белки,ЦПКиО
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