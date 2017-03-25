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Новости Нижнего Тагила

Инкассатор из Первоуральска проиграл 4 миллиона рублей в он-лайн казино

25 марта 2017, 10:15Добавить новость
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В Первоуральске сотрудники полиции возбудили уголовное дело против инкассатора, который 17 марта похитил 4 миллиона рублей.

В тот день, напомним, руководитель инкассаторской организации обратился в органы полиции с заявлением о хищении крупной денежной суммы. Полицейские совместно со следователями работали над раскрытием преступления и установлением местоположения подозреваемого, передает пресс-служба регионального МВД.

Накануне был задержан подозреваемый 26-летний сотрудник этой самой организации, который уже сознался в содеянном. Он рассказал, что в марте в течение нескольких дней совершал кражи денежных средств. Затем он проигрывал их в он-лайн казино, но до последнего надеялся выиграть и вернуть деньги. Сейчас игроману грозит до 10-ти лет лишения свободы либо штраф до миллиона рублей.

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