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Водитель такси в Екатеринбурге травмировал 25-летнюю девушку (ФОТО)

25 марта 2017, 11:15Добавить новость
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В Екатеринбурге накануне состоялся конфликт между водителем службы такси «Везёт» и пассажирками, в результате которого была травмирована 25-летняя девушка.

Конфликт произошел из-за 15 рублей, пишет E1.ru. При вызове машины для поездки девушки поменяли адрес. Водитель сообщил, что нужно изменить и стоимость заказа – вместо 110 рублей – 125. Девушки стали уточнять информацию у диспетчера, поскольку им в интернете рассчитали заказ по первой стоимости. Водитель начал ругаться и даже толкнул девушку, которая попыталась показать ему данные на экране телефона. Всё это происходило в салоне авто, откуда затем водитель стал выгонять девушек. Одна из них вышла, а когда салон покидала другая, он резко поехал, и дверь зажала ей ногу. Девушка упала и зарыдала, водитель испугался и начал судорожно извиняться.


В больнице медики сказали, что травма не слишком серьезная. Однако у девушки и до этого были переломы ноги, поэтому эта ситуация ей может навредить.

 

авто,город,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,травма,такси,пассажиркаавто,город,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,травма,такси,пассажирка

Фото: E1.ru


В руководстве такси «Везёт» пообещали провести проверку по факту случившегося. Комментарий от них будет дан позднее.

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