Череп и другие фрагменты человеческих останков найдены в карьере Нижнего Тагила: криминалистам предстоит установить, кому они принадлежат (ФОТО)

На территории Гальянского карьера в Нижнем Тагиле под смотровой площадкой были обнаружены человеческие останки.

Сотрудники подрядной организации проводили работы по перевозке рудной продукции. В ходе погрузки, где был задействован экскаватор, рабочие наткнулись на человеческие останки и вызвали полицию.





Фрагменты были разбросаны на незначительном расстоянии друг от друга. Человеческий череп также торчал из-под камней в некотором отдалении. До того, как останки обнаружили рабочие, они были присыпаны землей и скальным камнем.



По предположению очевидцев, расчлененное человеческое тело когда-то могло быть сброшено со смотровой площадки сверху. Есть вероятность, что тело могли растащить собаки. Насколько эти останки старые, предстоит выяснять экспертам-криминалистам.





Полиция сейчас там работает, вызвали криминалистов, будут определять возраст костей, мужской или женский был труп, давность их пребывания здесь, -- поделился информацией с журналистом TagilCity.ru один из присутствовавших на момент обнаружения останков рабочий.

Редакции удалось выяснить, что делом о страшной находке предстоит заниматься отделу Следственного Комитета Ленинского района города Нижнего Тагила. Но получить оперативный комментарий СК пока не удалось.









