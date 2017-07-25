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Новости Нижнего Тагила

Череп и другие фрагменты человеческих останков найдены в карьере Нижнего Тагила: криминалистам предстоит установить, кому они принадлежат (ФОТО)

25 июля 2017, 15:10Добавить новость
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На территории Гальянского карьера в Нижнем Тагиле под смотровой площадкой были обнаружены человеческие останки.

Сотрудники подрядной организации проводили работы по перевозке рудной продукции. В ходе погрузки, где был задействован экскаватор, рабочие наткнулись на человеческие останки и вызвали полицию.

Фрагменты были разбросаны на незначительном расстоянии друг от друга. Человеческий череп также торчал из-под камней в некотором отдалении. До того, как останки обнаружили рабочие, они были присыпаны землей и скальным камнем.
 

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По предположению очевидцев, расчлененное человеческое тело когда-то могло быть сброшено со смотровой площадки сверху. Есть вероятность, что тело могли растащить собаки. Насколько эти останки старые, предстоит выяснять экспертам-криминалистам.

Полиция сейчас там работает, вызвали криминалистов, будут определять возраст костей, мужской или женский был труп, давность их пребывания здесь, -- поделился  

информацией с журналистом TagilCity.ru один из присутствовавших на момент обнаружения останков рабочий.

 

 

Редакции удалось выяснить, что делом о страшной находке предстоит заниматься отделу Следственного Комитета Ленинского района города Нижнего Тагила. Но получить оперативный комментарий СК пока не удалось. 

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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Владимир Мягдеев 25.07.2017 15:25:38 #
Хоккеиста ?
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