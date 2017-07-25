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Новости Нижнего Тагила

Два жителя Нижнего Тагила сядут в тюрьму на 4 года за кражу 555 500 рублей у пенсионеров

25 июля 2017, 18:40Добавить новость
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Два жителя Нижнего Тагила проникали в дома пенсионеров под видом продавцов медицинских приборов. Пользуясь доверием пожилых людей, они крали у них денежные средства.

В период с сентября 2013 года по октябрь 2016 года двое тагильчан обманным путём крали деньги у пенсионеров. Представляясь продавцами медицинских приборов, они проникали в квартиры доверчивых людей. Пока один продавец отвлекал внимание, другой совершал кражу денежных средств. Всего за 3 года им удалось обмануть 8 человек и украсть 555 тысяч 500 рублей.

20 июля 2017 года суд приговорил обоих мужчин к реальному лишению свободы в колонии общего режима сроком на 4 года, и на 3 года 8 месяцев. Кроме того, они обязаны возместить украденные средства в полном объёме, сообщает Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле был задержан 28-летний мужчина, который похищал деньги, драгоценности, планшеты и меховые изделия у пенсионеров.

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