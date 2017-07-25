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Новости Нижнего Тагила

Виновники двух серьёзных ДТП в Свердловской области скрылись с мест аварии: их местоположение было установлено (ФОТО)

25 июля 2017, 06:30Добавить новость
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В минувшие выходные были зафиксированы два серьезных дорожно-транспортных инцидента, виновники которых скрылись в неизвестном направлении. Для розыска участников были задействованы силы областной Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло в ночь на 22 июля в Сысертском районе. Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Осматривая место аварии, сотрудники дорожной полиции обнаружили деталь переднего бампера с краской тёмно-зелёного цвета, а также передний локер от отечественного авто ВАЗ-2113, 2114 или 2115. Позже в Сысерти водитель на подходящем по приметам авто был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 23-летний местный житель. Теперь он будет отвечать не только за ДТП со смертельным исходом, но и за оставление места аварии.

Другой дорожный инцидент произошел 22 июля днём – в 15:40. В посёлке Новоасбест водитель не уступил дорогу ВАЗ-21074, которым управляла 38-летняя женщина, и, допустив столкновение, уехал с места аварии. В ДТП пострадали водитель и женщина на пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД установили, что это был автомобиль ВАЗ-2110. Виновник был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов: им оказался 53-летний водитель. Он пояснил, что побоялся ответственности за проступок.

 

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Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД по региону


В ГУ ГИБДД по Свердловской области уверяют автовладельцев, что в нынешних реалиях скрываться от правосудия бессмысленно. Благодаря свидетелям, записям с камер и видеорегистраторов, виновников зачастую удаётся установить достаточно быстро.

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