Виновники двух серьёзных ДТП в Свердловской области скрылись с мест аварии: их местоположение было установлено (ФОТО)

Первое ДТП произошло в ночь на 22 июля в Сысертском районе. Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Осматривая место аварии, сотрудники дорожной полиции обнаружили деталь переднего бампера с краской тёмно-зелёного цвета, а также передний локер от отечественного авто ВАЗ-2113, 2114 или 2115. Позже в Сысерти водитель на подходящем по приметам авто был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 23-летний местный житель. Теперь он будет отвечать не только за ДТП со смертельным исходом, но и за оставление места аварии.



Другой дорожный инцидент произошел 22 июля днём – в 15:40. В посёлке Новоасбест водитель не уступил дорогу ВАЗ-21074, которым управляла 38-летняя женщина, и, допустив столкновение, уехал с места аварии. В ДТП пострадали водитель и женщина на пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД установили, что это был автомобиль ВАЗ-2110. Виновник был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов: им оказался 53-летний водитель. Он пояснил, что побоялся ответственности за проступок.

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД по региону



В ГУ ГИБДД по Свердловской области уверяют автовладельцев, что в нынешних реалиях скрываться от правосудия бессмысленно. Благодаря свидетелям, записям с камер и видеорегистраторов, виновников зачастую удаётся установить достаточно быстро.