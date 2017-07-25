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Новости Нижнего Тагила

Хирург из Нижнего Тагила предстанет перед судом за смерть своего пациента

25 июля 2017, 17:15Добавить новость
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Пациент горбольницы №1 в Нижнем Тагиле умер на операционном столе. В смерти по неосторожности обвиняется хирург, проводивший больному полостную операцию.

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении врача хирургического отделения больницы на Вагонке. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.  

Согласно информации, полученной у представителя прокуратуры Свердловской области, 7 января 2016 года хоккеист местной команды обратился к дежурному хирургу с жалобами на боли в левом боку. После осмотра больному поставлен диагноз – тупая травма живота. После проведения некоторых манипуляций была назначена операция.

В нарушение врачебных инструкций врач провел полостную операцию без ассистента и плохо перевязал сосуды, вследствие чего у мужчины через несколько часов началось острое обильное артериальное кровотечение.

Пациент стал жаловаться на сильные боли и жажду. После повторного осмотра у больного были зафиксированы геморрагический шок и внутрибрюшное кровотечение. Пришлось провести еще одну аналогичную операцию, во время которой мужчина скончался: не выдержало сердце.

 

Сейчас врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает интернет-газета ZNAK.

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