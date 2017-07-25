Хирург из Нижнего Тагила предстанет перед судом за смерть своего пациента

Пациент горбольницы №1 в Нижнем Тагиле умер на операционном столе. В смерти по неосторожности обвиняется хирург, проводивший больному полостную операцию.

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении врача хирургического отделения больницы на Вагонке. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.





Согласно информации, полученной у представителя прокуратуры Свердловской области, 7 января 2016 года хоккеист местной команды обратился к дежурному хирургу с жалобами на боли в левом боку. После осмотра больному поставлен диагноз – тупая травма живота. После проведения некоторых манипуляций была назначена операция.





В нарушение врачебных инструкций врач провел полостную операцию без ассистента и плохо перевязал сосуды, вследствие чего у мужчины через несколько часов началось острое обильное артериальное кровотечение.





Пациент стал жаловаться на сильные боли и жажду. После повторного осмотра у больного были зафиксированы геморрагический шок и внутрибрюшное кровотечение. Пришлось провести еще одну аналогичную операцию, во время которой мужчина скончался: не выдержало сердце.

Сейчас врачу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает интернет-газета ZNAK.