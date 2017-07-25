| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Колбу с эмбрионом человека нашли на свалке в Новосибирске

25 июля 2017, 18:05Добавить новость
город,здоровье,медицина,проверка,прокуратура,Россия,школа,новосибирск,эмбрион,находка,мусорный контейнер,свалка,детская больница
Жительница Новосибирска нашла у мусорного контейнера колбу с эмбрионом человека. Свалка, где стоял мусорный контейнер с необычной находкой, находится неподалёку от школы.

Находку, обнаруженную местной жительницей, сейчас проверяют судебно-медицинские эксперты. Следователи прокуратуры работают с ближайшими школами и лечебными заведениями с целью установления того, кто именно и когда выкинул колбу с эмбрионом.

Мусорный контейнер находится на свалке возле школы, а на расстоянии полукилометра от места обнаружения расположена детская больница, сообщают Известия.


На колбе отсутствуют метки, позволяющие определить принадлежность к какому-либо учреждению. Кроме того, как утверждают следователи, эмбрионы человека теперь не хранятся в больницах или научно-исследовательских институтах, а сжигаются. Это делает поиск владельцев колбы ещё сложнее.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Режим чрезвычайной ситуации введён в Омской области из-за вируса АЧС
23 июля, 12:20
0 0
Массовый медосмотр «Марафон здоровья» стартовал в Свердловской области
10 июля, 08:00
2 0
Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)
6 июля, 08:15
0 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 291
Подписаться на новости