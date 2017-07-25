Колбу с эмбрионом человека нашли на свалке в Новосибирске

Находку, обнаруженную местной жительницей, сейчас проверяют судебно-медицинские эксперты. Следователи прокуратуры работают с ближайшими школами и лечебными заведениями с целью установления того, кто именно и когда выкинул колбу с эмбрионом.



Мусорный контейнер находится на свалке возле школы, а на расстоянии полукилометра от места обнаружения расположена детская больница, сообщают Известия.



На колбе отсутствуют метки, позволяющие определить принадлежность к какому-либо учреждению. Кроме того, как утверждают следователи, эмбрионы человека теперь не хранятся в больницах или научно-исследовательских институтах, а сжигаются. Это делает поиск владельцев колбы ещё сложнее.