Мужской интим-салон сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)

В ночь с 24 на 25 июля в Екатеринбурге сгорел интим-салон.

Как сообщают очевидцы, пожар начался с крыши здания. Заведение называется «НоваМед» и позиционировало себя как клиника. Однако свердловчане утверждают, что это был салон интим-услуг.





В заведении действительно располагался мужской салон, но также оказывались и услуги медицинской направленности. Как выяснилось позже, очаг возгорания находился не на крыше, а именно в той части строения, где располагался интим-салон.





Как пишет Е1, помещение существенно пострадало. Площадь поврежденного имущества составила около 100 кв. м.





Фото: Е1