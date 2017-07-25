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Новости Нижнего Тагила

Мужской интим-салон сгорел в Екатеринбурге (ФОТО)

25 июля 2017, 12:00Добавить новость
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В ночь с 24 на 25 июля в Екатеринбурге сгорел интим-салон.

Как сообщают очевидцы, пожар начался с крыши здания. Заведение называется «НоваМед» и позиционировало себя как клиника. Однако свердловчане утверждают, что это был салон интим-услуг.

В заведении действительно располагался мужской салон, но также оказывались и услуги медицинской направленности. Как выяснилось позже, очаг возгорания находился не на крыше, а именно в той части строения, где располагался интим-салон.

Как пишет Е1, помещение существенно пострадало. Площадь поврежденного имущества составила около 100 кв. м.

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Фото: Е1

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