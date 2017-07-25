Автомобильные фары стоимостью 100 000 рублей украл житель Нижнего Тагила (ФОТО)

В Нижнем Тагиле задержан 20-летний мужчина, который подозревается в нескольких кражах из автомобилей.

Полицейскими Нижнего Тагила задержан нигде не работающий и ранее не судимый 20-летний житель Красного Камня. Молодой человек совершал хищения из машин.





Как признался он сам, он крал аккумуляторы и магнитолы в ночное время в районе ГГМ. Также при его задержании в багажнике принадлежавшего ему автомобиля ВАЗ-2106 были обнаружены фары, стоимость которых составляет 100 000 рублей.





Молодой человек рассказал, что украл их в центре города на улице Ленина в начале июля из полноприводной иномарки и хотел продать на сайте бесплатных объявлений за 10 000 рублей.





Фото: МУ МВД Нижнего Тагила





В настоящее время возбуждены уголовные дела по всем фактам краж. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.