Полуторагодовалая девочка была изнасилована пьяным жителем Свердловской области

Шокирующий инцидент произошел в Ачитинском районе Свердловской области, там изнасиловали полуторагодовалую девочку.

Как пишет Rupolit, над ребенком надругался пьяный местный житель, который после происшествия порезал себе вены. О ЧП в полицию сообщили медики, к которым был доставлен ребенок. Девочка жива и находится под постоянным медицинским наблюдением. Обвиняемый в преступлении также доставлен в больницу, он признался в содеянном, и помещен под охрану.





По предварительным данным, в полиции предпочли не распространяться о данном ЧП. Известно, что в доме в момент изнасилования происходило застолье. Медработники больницы, где сейчас находится ребенок, тоже отказались от комментариев.