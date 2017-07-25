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Новости Нижнего Тагила

Полуторагодовалая девочка была изнасилована пьяным жителем Свердловской области

25 июля 2017, 11:00Добавить новость
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Шокирующий инцидент произошел в Ачитинском районе Свердловской области, там изнасиловали полуторагодовалую девочку.

Как пишет Rupolit, над ребенком надругался пьяный местный житель, который после происшествия порезал себе вены. О ЧП в полицию сообщили медики, к которым был доставлен ребенок. Девочка жива и находится под постоянным медицинским наблюдением. Обвиняемый в преступлении также доставлен в больницу, он признался в содеянном, и помещен под охрану.

По предварительным данным, в полиции предпочли не распространяться о данном ЧП. Известно, что в доме в момент изнасилования происходило застолье. Медработники больницы, где сейчас находится ребенок, тоже отказались от комментариев.

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Комментарии (1)
varvar_z_09 25.07.2017 11:13:52 #
Отдайте мне этого урода!!!!
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