Водитель квадроцикла разбился в лесу под Нижним Тагилом: погибший руководил управляющей компанией

Трагедия произошла 19 июля в лесном массиве под Нижним Тагилом. Мужчина, ехавший на квадроцикле по старой насыпи узкоколейной железной дороги, не заметил обрыва и сорвался с него.
В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что через несколько суток после этого падения мужчина умер в больнице.
19 июля в 12:00 водитель 1972 г.р. мотовездехода РМ 500 в лесном массиве неподалёку от посёлка Висим допустил съезд с грунтовой насыпи и опрокидывание. В результате ДТП он скончался в течение двух суток, -- рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
Другие собеседники портала TagilCity.ru на условиях анонимности уточнили, что погибший в аварии являлся руководителем одной из городских управляющих компаний. В Демидовскую больницу его доставили люди, отдыхавшие вместе с ним в тот злополучный день.
В полиции эту информацию подтвердить не смогли, ссылаясь на закон о персональных данных.