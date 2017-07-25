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Новости Нижнего Тагила

Водитель квадроцикла разбился в лесу под Нижним Тагилом: погибший руководил управляющей компанией

25 июля 2017, 17:00Добавить новость
Нижний Тагил,смерть,пригород,лес,Квадроцикл,дтп,авария,Висим
Трагедия произошла 19 июля в лесном массиве под Нижним Тагилом. Мужчина, ехавший на квадроцикле по старой насыпи узкоколейной железной дороги, не заметил обрыва и сорвался с него.

В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что через несколько суток после этого падения мужчина умер в больнице. 

 

19 июля в 12:00 водитель 1972 г.р. мотовездехода РМ 500 в лесном массиве неподалёку от посёлка Висим допустил съезд с грунтовой насыпи и опрокидывание. В результате ДТП он скончался в течение двух суток, -- рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт. 

 

Другие собеседники портала TagilCity.ru на условиях анонимности уточнили, что погибший в аварии являлся руководителем одной из городских управляющих компаний. В Демидовскую больницу его доставили люди, отдыхавшие вместе с ним в тот злополучный день.

В полиции эту информацию подтвердить не смогли, ссылаясь на закон о персональных данных.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
pavlig 25.07.2017 17:47:27 #
Да,позднее зажигание у сайта~Алексей Кривоногов,пять дней как умер и похоронен,а информация только сейча, как таракан Галахов брякнулся,так сразу написали .Хороший был человек,Алексей Николаевич,жаль.
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