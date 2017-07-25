Водитель квадроцикла разбился в лесу под Нижним Тагилом: погибший руководил управляющей компанией

В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что через несколько суток после этого падения мужчина умер в больнице.

19 июля в 12:00 водитель 1972 г.р. мотовездехода РМ 500 в лесном массиве неподалёку от посёлка Висим допустил съезд с грунтовой насыпи и опрокидывание. В результате ДТП он скончался в течение двух суток, -- рассказал журналистам TagilCity.ru руководитель отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

Другие собеседники портала TagilCity.ru на условиях анонимности уточнили, что погибший в аварии являлся руководителем одной из городских управляющих компаний. В Демидовскую больницу его доставили люди, отдыхавшие вместе с ним в тот злополучный день.



В полиции эту информацию подтвердить не смогли, ссылаясь на закон о персональных данных.