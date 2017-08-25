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Новости Нижнего Тагила

18 рабочих погибли и 32 человека находятся в больнице в результате автокатастрофы на Кубани (ФОТО, ВИДЕО)

25 августа 2017, 18:15Добавить новость
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Автобус с рабочими рухнул в Керченский пролив с пирса. Есть погибшие и пострадавшие.

25 августа, в 8 часов утра по местному времени, со строящегося пирса в поселке Волна, расположенного на берегу Керченского пролива, в воду упал вахтовый автобус. В нем находились рабочие. Погибли 18 человек, водитель выжил. Тела погибших извлекли из воды.

32 человека находятся в медучреждениях Краснодарского края. Семеро из них – в тяжелом состоянии. Автобус с глубины воды 12 метров к полудню подняли на поверхность. Возбуждены два уголовных дела.

С родственниками погибших и пострадавших работают психологи. Администрация Краснодарского края готовит постановление о выплатах семьям погибших и пострадавших. На месте трагедии работали 137 человек и 31 единица техники, об этом сообщает газета «Новости Воронежа».

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Фото, видео: «Новости Воронежа»

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