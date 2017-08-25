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Новости Нижнего Тагила

70 000 рублей штрафа назначено санитарке за обжигающий душ для ребёнка-инвалида в Екатеринбурге

25 августа 2017, 10:00Добавить новость
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В Екатеринбурге состоялся судебный процесс по делу о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. На скамье подсудимых находилась санитарка, по чьей вине пострадал воспитанник детского дома для умственно отсталых детей.

Напомним, несчастный случай произошел в душевой. Санитарка Симонова привела ребенка в душевую зону, включила воду и не проверяла температуру в регулярном порядке. Воспитанник из-за врождённого заболевания не смог позвать на помощь, а тем более спастись, когда из крана полил кипяток.

Позже на теле ребенка были зафиксированы ожоги II-IIIA степени, рассматриваемые как тяжкий вред здоровью, передает пресс-служба прокуратуры. 


Суд назначил санитарке Симоновой 1 год ограничения свободы и 70 тысяч рублей моральной компенсации в пользу бабушки воспитанника детского дома.

 
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